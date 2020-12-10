Дочь Олега Ефремова вспомнила, как отец изменял ее матери с Ниной Дорошиной

Дочь покойного актера Олега Ефремова Анастасия в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как ее отец увлекся ее мамой и оставил свою первую жену актрису Лилию Толмачеву.

Однако этот факт, как утверждает наследница именитой фамилии, не помешал ее родителю закрутить роман и с Ниной Дорошиной.

«Много говорится, что мой папа пил. Я бы не сказала, что алкоголь превращал его в чудовище. Это не тот случай. Бывают более ужасные вещи. Он этим алкоголем действительно увлекался. Это был его релакс. Но папа никогда руку не поднимал, когда выпивал, не грубил. Его первая жена Лиля была такая тургеневская барышня. Моя мама была львицей и ничего не боялась».

Анастасия Ефремова

Как отметила Анастасия Ефремова, вскоре после воссоединения с ее мамой сценаристом Ириной Мазурук, у Олега Ефремова случился роман с Ниной Дорошиной. Эту женщину актер любил всю жизнь. «У папы была долгая история с Дорошиной. Маме донесли добрые люди, что у него с ней, так скажем, неуставные отношения. И вот мама идет однажды по театру, а навстречу Нинка на каблуках. Мама ей сказала, что у нее тяжелая рука. И не надо с ней здороваться. И мама поняла, что у Дорошиной все хорошо. Страсти тогда такие в театре кипели. Все были молодые и красивые», — заметила она.

Театральный критик Анастасия Ефремова приходится единокровной сестрой актеру Михаилу Ефремову. Она дочь Олега Ефремова от гражданского брака с Ириной Мазурук.

Смотрите также: