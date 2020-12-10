«Не подфартило»: Домогаров объяснил, почему вступил в полемику с получающим 15 тысяч рублей подписчиком

Как отметил актер, каждый человек должен задать себе вопрос, что он сделал, чтобы изменить это.

Актер Александр Домогаров объяснил, почему он однажды вступил в полемику со своим подписчиком, который получает 15 тысяч рублей в месяц. Жаркая дискуссия у него в свое время развернулось под постом в соцсетях об актере Михаиле Ефремове. Домогарова не устроило, что все набросились на звезду с критикой. Его тогда удивило количество озлобленных людей.

«Он писал, что получает всю жизнь 15 000 рублей, хотя с высшим образованием. А мы, шуты, деньги лопатой гребем. Я тогда отвечал, что, наверное, не подфартило человеку». Александр Домогаров

Как отметил Домогаров, он и сам когда-то перебивался с копейки на копейку. В какой-то момент он стал сам себе задавать вопрос, а что я сделал, чтобы изменить подобный порядок вещей. И пришел к выводу, что не предпринял никаких действий для того, чтобы хоть как-то улучшить условия своей жизни. Актер заметил, что люди должны научиться анализировать свои поступки, тогда они смогут разобраться сами в себе и своих проблемах, сообщает «МК».

Напомним, что Михаил Ефремов отбывает сейчас срок за ДТП, которое он устроил минувшим летом в центре Москвы. Александр Домогаров был одним из немногих, кто открыто поддержал друга в тяжелый момент.

Смотрите также: