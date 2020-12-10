«Высохла из-за депрессии»: Солнцев рассказал об участи Копенкиной после развода с Шаляпиным

В браке музыкант и пожилая предпринимательница были чуть больше года.

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что пожилая бизнес-леди Лариса Копенкина очень сильно переживала из-за развода с музыкантом Прохором Шаляпиным, которого старше на 28 лет. Отметим, что сам фрик также значительно моложе своей жены Екатерины Терешкович.

Как отметил Солнцев, жена в последнее время настоятельно просит у него развода. При этом он наотрез отказывается с ней расставаться, потому что «обещал быть рядом с женщиной в горе и радости».

«Я же не Проша Шаляпин, который оставил Лариску одну, а она вскоре вся высохла из-за депрессии. Свою старуху не брошу. Развод она получит только через суд. Пусть подает заявление». Гоген Солнцев

Ранее Прохор Шаляпин вспоминал в одном из шоу, как познакомился с Копенкиной. Она лежала и загорала на пляже на Ямайке, куда он прилетел на отдых. Шаляпин шел вдоль берега Карибского моря и запнулся, как он выражался, о тело женщины. Так и начался их бурный роман, в котором, правда, детей на свет так и не появилось, сообщает «Собеседник».

Смотрите также: