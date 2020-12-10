«Кричала: «Ты променял меня на Алку»: пожилая жена Солнцева разорвала в клочья портрет Пугачевой

Как отметил фрик, сейчас он живет с супругой под одной крышей, но спят они в разных комнатах.

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что его пожилая жена Екатерина Терешкович продолжает вести себя неадекватно. На днях она, к примеру, в клочья разорвала любимый портрет фрика, на котором изображена певица Алла Пугачева.

«Она, если кто не знает, моя любимая певица. Так вот, Катя напилась и его разорвала. Кричала на весь дом: «Ты променял меня на Алку. Почему она тебя возбуждает больше, чем я?»

Гоген Солнцев

Как отметил Солнцев, у него с Пугачевой «кармическая связь». Впрочем, такие аргументы пожилую пенсионерку не остановили. Она ко всему прочему исцарапала в кровь лицо мужу. Как заверил Солнцев, подобные неадекватные поступки уже давно стали обыденностью в их доме. С женой он сейчас предпочитает спать в разных комнатах. На ночь Солнцев закрывает дверь на ключ. Он откровенно боится внезапного нападения любимой супруги.

Ранее Солнцев говорил, что лечил жену в закрытых реабилитационных центрах и обычных больницах. После курса женщина продолжала вести себя неадекватно, сообщает «Собеседник».

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