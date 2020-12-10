«Она считает людей за людишек»: Боня разочаровалась в экстрасенсорных способностях Ванг

Как отметила модель, все что она ей сказала было «мимо кассы».

Телеведущая и модель Виктория Боня, общаясь со своими подписчиками в сторис Instagram, нелестно отозвалась о победительнице пятнадцатого сезона проекта «Битва экстрасенсов» Джулии Ванг. Несколько лет назад звезды, как во всяком случае уверяет Боня, встречались. Тогда у бывшей звезды проекта «Дом-2» были личные проблемы, и она с помощью Ванг, как раз надеялась найти ответы на интересующие ее вопросы. Однако беседа ничем полезным для Бони не завершилась.

«Проблема Джулии Ванг в том, что она считает людей за людишек. Мне она ничем не помогла, все, что сказала, — было мимо кассы». Виктория Боня

Ранее сама Ванг отмечала, что никаких консультаций с Боней она на самом деле не проводила. Экстрасенс отмечала, что не работает индивидуально со звездами.

больше по теме Виктория Боня в лаконичной шубе из белой норки и шапочке Chanel прогулялась по Москве Звезда составила динамичный образ с городским рюкзаком.

Добавим, что не так давно Джулия Ванг удивила откровенным признанием. Она заявила, что на самом деле является мужчиной по имени Томас. Якобы в ее организме есть хромосомы XY.

Смотрите также: