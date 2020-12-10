«Она считает людей за людишек»: Боня разочаровалась в экстрасенсорных способностях Ванг

Телеведущая и модель Виктория Боня, общаясь со своими подписчиками в сторис Instagram, нелестно отозвалась о победительнице пятнадцатого сезона проекта «Битва экстрасенсов» Джулии Ванг. Несколько лет назад звезды, как во всяком случае уверяет Боня, встречались. Тогда у бывшей звезды проекта «Дом-2» были личные проблемы, и она с помощью Ванг, как раз надеялась найти ответы на интересующие ее вопросы. Однако беседа ничем полезным для Бони не завершилась.
«Проблема Джулии Ванг в том, что она считает людей за людишек. Мне она ничем не помогла, все, что сказала, — было мимо кассы».
Ранее сама Ванг отмечала, что никаких консультаций с Боней она на самом деле не проводила. Экстрасенс отмечала, что не работает индивидуально со звездами.
Добавим, что не так давно Джулия Ванг удивила откровенным признанием. Она заявила, что на самом деле является мужчиной по имени Томас. Якобы в ее организме есть хромосомы XY.