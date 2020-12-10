«Снова можем выйти на лед вместе»: Тотьмянина запечатлелась на руках у Маринина в Салехарде

Олимпийские чемпионы 2006 года в Турине выступили на шоу в этом северном городе.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в парном разряде Татьяна Тотьмянина в Instagram разместила кадр, на котором запечатлена на руках у фигуриста Максима Маринина. Именно с ним в 2006 году она победила на олимпийских играх в итальянском Турине. Звезды вместе выступили в ледовом шоу в Салехарде.

«Девять месяцев спустя мы снова можем выйти на лед вместе. Когда будет следующий раз — никому неизвестно». Татьяна Тотьмянина

«Самая лучшая и любимая пара. Очень любим вас», «Татьяна – вы пушинка на льду. Спасибо за красоту в Салехарде», «Надеемся видеть вас почаще, но не все можем воочию наслаждаться вашим творчеством, поэтому благодарим за каждое видео выступлений, которыми вы делитесь», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Татьяна Тотьмянина не так давно выступала в паре с актером Вячеславом Чепурченко в шоу «Ледниковый период». Она получила травму и выбыла из проекта.

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