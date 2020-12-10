Явно не Куршевель: Ксения Собчак собралась отметить Новый год в деревне Верхние Мандрагоры

Пандемия сильно подкорректировала планы на Новый год отечественных звезд. В прошлом году они наперебой рассказывали Teleprogramma.pro о том, что праздничную ночь проведут на корпоративах, зарабатывая кровные. Ну а потом отдохнут на каком-нибудь роскошном курорте вроде Мальдив или Куршевеля. В этом году заказов выступать на праздниках практически нет, да и денег, следовательно, не так уж и много. Вот и приходится выбирать альтернативные варианты.

К примеру, Прохор Шаляпин признался корреспонденту Teleprogramma.pro, что просто поедет к друзьям на дачу. А Ксения Собчак, вероятнее всего, пишет КП, и вовсе отправится вместе с семьей в деревню Мандрагоры за 850 километров от Москвы. Это поселение располагается на реке Свирь между Ладожским и Онежским озерами.

Правда построено оно специально в угоду туристам, но имеет и избы, и натуральное хозяйство. И житье-бытье в нем обходится явно не по цене квартирования у доброй сельской бабушки – без малого 87 тысяч рублей в сутки с человека за дом с двумя спальнями.

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