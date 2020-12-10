«Потрогать радугу»: Муцениеце на Мальдивах сверкнула загорелыми ножками

Актриса отдыхает на райском острове вместе с детьми от Павла Прилучного.

Звезда сериала «Тобол» Агата Муцениеце вместе с сыном и дочкой от Павла Прилучного проводит отпуск на Мальдивах. Компанию им составила подруга актрисы. Вместе они ездят на морские прогулки, кормят скатов, купаются и загорают – словом, по полной наслаждаются летними деньками.

Но омрачает настроение отпускников лишь одно – скоро сказке конец. Им предстоит возвращаться в зимнюю Москву. И поэтому Муцениеце спешит вдоволь напитаться атмосферой лета и беззаботности. Она устроила фотосессию на фоне роскошного морского пейзажа и радуги над волнами.

«Потрогать радугу – выполнено», — подписала снимок актриса.

Актриса позировала в футболке и парео, однако, многие фолловеры заметили, как сильно загорела их любимица.

«Сплошная красота: радуга, океан и самая очаровательная девушка!!!», «Настоящая», «Красотка», «Загорелая красавица», — пишут поклонники.

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