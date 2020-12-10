«Прыгаю в самолет»: Тодоренко предстала в стильном трикотажном костюме цвета молочный шоколад

Телеведущая между съемками в «Ледниковом периоде» участвует в проекте «Орел и решка».

Участница телепроекта «Ледниковый период» Регина Тодоренко успевает совмещать тренировки на льду с работой в шоу о путешествиях «Орел и решка». И, откатав номер, спешит в аэропорт.

«Я, как обычно после съемок льда прыгаю в самолет и лечу снимать «Орел и решка». Хотела поделиться одним из своих любимых костюмов, в котором путешествую уже долгое время», — рассказала Тодоренко.

Для поездки телеведущая облачилась в стильный трикотажный костюм, состоящий их худи оверсайз и джоггеров, цвета молочный шоколад. В качестве обуви на ногах теледивы красовались объемные «луноходы».

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К слову, подобные трикотажные костюмы в этом сезоне появились в гардеробах многих звездных модниц. Телеведущая Лера Кудрявцева, певица Алсу, теннисистка Мария Шарапова и многие другие уже выгуляли не по одному комплекту комфортных костюмов ярких расцветок.

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