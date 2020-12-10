В Сеть попал снимок перестроенного после пожара украинского дома семьи Будько из «Сватов»

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился снимок дома семьи Будько. Именно в нем было в свое время снято множество эпизодов культового сериала. Дом, который находится в селе Мощун Киевской области, восстановили после пожара.

«А так сейчас выглядит дом Будько», — гласит подпись под фото.

«Если кто-то внимательно смотрел фильм, то окна с другой стороны. Это вход», «Обожаю в эти сложные времена смотреть «Сватов». Настроение сразу улучшается», «А в фильме дом кажется большим», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что после ухудшения отношений между Россией и Украиной из-за Крыма режиссерской бригадой было принято решение перенести съемки из Украины в Белоруссию. Часть сцен была отснята прошлой зимой, но потом в дело вмешалась пандемия. Актеры должны выйти на площадку ближе к лету 2021 года. Выход завершающей части сериала «Сваты», предварительно, запланирован на конец 2021 года.

Смотрите также: