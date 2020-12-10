«Опасайтесь его»: Хромченко показала оттенок, который не идет практически никому

Вот уже несколько месяцев подряд на «Модном приговоре» (Первый канал) соревнуются стилисты из народа и профессионалы, переодевая пришедших на передачу героев. Иногда обычным людям, считающим, что они умет грамотно составлять гардероб, удается победить опытных фэшн-специалистов, но все-таки чаще всего представленные ими образы не дотягивают до уровня совершенства.

больше по теме Татьяна Кравченко предстала в свой день рождения в мехах и леопардовом платье Звезде сериала «Сваты» исполнилось 67 лет.

На одном из последних шоу Эвелина Хромченко подвергла критике образ от «народного стилиста». И если учесть эти замечания, можно избежать подобных промахов.

Ведущей программы не понравился свитер с разновеликим подолом: часть его некрасиво выглядывала сзади из-под пальто, а впереди он открывал паховую зону. Это считается недопустимым, по мнению знаменитого эксперта, кроме того, так обнажились плохо подобранные брюки, которые топорщились и создавали ненужные объемы на животе и бедрах. Но самое главное – это очень неудачно подобранный цвет свитера, который превращал яркую внешность героини в блеклую и неинтересную.

«Цвет у этой трикотажной вещи для нашей героини тусклый. И вообще очень тяжело найти женщину, которой будет к лицу такой оттенок бежевого. Опасайтесь его», — сказала она.

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