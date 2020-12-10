«Талантливый мальчик»: Шепелев показал играющего в большой теннис сына от Фриске

37-летний Димитрий Шепелев воспитывает сына Платона от певицы Жанны Фриске. Мальчику уже 7 лет, но наблюдать, как он растет и развивается, отец решил единолично – он запрещает родителям покойной певицы видеться с внуком. Сестра Жанны Наталья, тетя Платона, тоже очень давно не видела племянника и невероятно тоскует по нему.

В настоящее время Шепелев отдыхает на Мальдивах. В отпуск он полетел не только с сыном, но и своей возлюбленной, Екатериной Тулуповой и ее дочкой от первого брака. Стоит признать, что личную жизнь телеведущий не транслирует в Instagram, стараясь оберегать ее от лишних взглядов. Но в отпуске, судя по всему, расслабился, и решил показать, как его сын от Фриске играет в большой теннис.

«Пройдет еще лет пять, и из «автомата», подающего мячи, я превращусь в «легкую добычу», потому что сын – талантливый мальчик. Очень», — признался отец.

На теннисном корте он «засветил» Платона – уже большого мальчика, который уверенно владеет ракеткой. «Давай пониже», — просит отец, и сын Жанны Фриске с легкостью реализует поставленную задачу.

больше по теме «Каникулы»: Шепелев впервые за долгое время показал подросшего сына от Фриске и возлюбленную на Мальдивах Вместе с Тулуповой и ее дочкой они отправились в отпуск.

Напомним, Платон Шепелев стал первенцем Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Спустя два года после рождения ребенка певица скончалась от онкологии.

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