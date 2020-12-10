«Буду распущенной девушкой»: Караулова рассказала, в каком образе появится на «Золотом граммофоне»

Певица Юлианна Караулова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» раскрыла секрет, какой образ выберет для церемонии музыкальных наград России «Золотой граммофон». Мероприятие пройдет 12 декабря.

«Перед любой здравомыслящей женщиной проблема выбора платья для праздничного мероприятия периодически встает. Я выбирала, сомневалась. Мы делаем специальную версию песни «Градусы». Будем много танцевать. У меня есть два варианта, в каком платье появиться. Я решу по реквизиту, насколько мне будет свободно двигаться. Потому что там есть момент, когда мне надо будет сесть и, извините за интимную подробность, раздвинуть ноги. Возможно, мне придется быть вообще в штанах». Юлианна Караулова

Как отметила исполнительница, на церемонии она будет «распущенной девушкой с распущенными волосами». «Платье у меня совсем не уникальное. Возможно, в таком же будет еще кто-то из гостей. Я не исключают такого варианта», — заметила певица.

«Золотой граммофон» — одна из самых главных церемоний музыкальных наград России. Была учреждена «Русским радио» и проводится ежегодно с 1996 года. Права принадлежат ЗАО «Русская Медиагруппа» и ЗАО «Русское Радио — Евразия».

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