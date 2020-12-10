Лера Кудрявцева: «Юля Савичева рассказала о семейной драме»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Как звезды украшают свои дома к Новому году
Видео

«Буду распущенной девушкой»: Караулова рассказала, в каком образе появится на «Золотом граммофоне»

Церемония вручения статуэток состоится 12 декабря в Москве.

«Буду распущенной девушкой»: Караулова рассказала, в каком образе появится на «Золотом граммофоне»
Юлианна Караулова. Фото: Globallookpress.com

Певица Юлианна Караулова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» раскрыла секрет, какой образ выберет для церемонии музыкальных наград России «Золотой граммофон». Мероприятие пройдет 12 декабря.

Юлианна Караулова
Юлианна Караулова. Фото: кадр из «Вечернего шоу Аллы Довлатовой»

«Перед любой здравомыслящей женщиной проблема выбора платья для праздничного мероприятия периодически встает. Я выбирала, сомневалась. Мы делаем специальную версию песни «Градусы». Будем много танцевать. У меня есть два варианта, в каком платье появиться. Я решу по реквизиту, насколько мне будет свободно двигаться. Потому что там есть момент, когда мне надо будет сесть и, извините за интимную подробность, раздвинуть ноги. Возможно, мне придется быть вообще в штанах».

Юлианна Караулова

Как отметила исполнительница, на церемонии она будет «распущенной девушкой с распущенными волосами». «Платье у меня совсем не уникальное. Возможно, в таком же будет еще кто-то из гостей. Я не исключают такого варианта», — заметила певица.

«Золотой граммофон» — одна из самых главных церемоний музыкальных наград России. Была учреждена «Русским радио» и проводится ежегодно с 1996 года. Права принадлежат ЗАО «Русская Медиагруппа» и ЗАО «Русское Радио — Евразия».

Смотрите также:

Тэги

"Вечернее шоу Аллы Довлатовой""Золотой граммофон""Русское радио"Юлианна КарауловаЮлианна Караулова последние новости