Татьяна Кравченко предстала в свой день рождения в мехах и леопардовом платье

Звезде сериала «Сваты» Татьяне Кравченко исполнилось накануне 67 лет. В этот день актриса принимала цветы и подарки от своих почитателей и близких, сияя лучезарной улыбкой.

По особенному случаю артистка примерила леопардовое платье и накинула пушистую горжетку на плечи.

«С днем рождения, Татьяна Эдуардовна!!! Только высоких полетов и пусть все сбудется», «Мы Вас обожаем», «Здоровья, мира и процветания. Радуйте нас еще долгие-долгие годы, спасибо, что Вы есть», «С днем рождения, любимая наша Валюха!», «Будьте здоровы всегда!!! Благополучия и добра вам!!! Много ролей!!!» — написали в адрес любимицы ее поклонники в фан-аккаунте.

В настоящий момент актриса задействована в постановках «Ленкома», где является одной из ведущих актрис, а также в съемках седьмой части сериала «Сваты». Кадры со съемочной площадки теленовеллы периодически всплывают в Сети. На последнем из них Татьяна Краченко предстает в куртке цвета индиго. Почитатели звезды поймали ее за заучиванием сценария.

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