Лаконично и со вкусом: Шубская в желтом свитере и джинсах повеселилась на детской вечеринке

Модель посетила день рождения вместе с мужем Александром Овечкиным и старшим сыном.

Многие знаменитости, несмотря на действующие ограничения на мероприятия, не отказывают себе в празднике. И накануне Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской и старшим сыном Сережей отправились на детский день рождения. В числе приглашенных, помимо легенды хоккея и его красавицы-жены, были певица Жасмин с детьми и экс-звезда «Дома-2» Катя Жужа.

27-летняя дочь Веры Глаголевой для детского праздника выбрала лаконичный, но стильный и комфортный аутфит. Она облачилась в пастельно-желтый свитер и джинсы. Девушка повеселилась вместе с остальными гостями, а также с удовольствием подпевала выступающим на вечере артистам.

Вместе с мамой и папой на праздник пришел и старший сын Овечкиных, двухлетний Сережа. А младшенький Илья, которому нет еще и полугода, остался дома.

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