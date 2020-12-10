«Больше, чем сама Лиана!»: сын Валерии признался, что боится родов

Его жена уже на девятом месяце беременности.

Младший сын певицы Валерии, 22-летний Арсений Шульгин, вот-вот впервые станет отцом. Вместе с женой Лианой он активно готовится ко встрече с дочкой и обустраивает семейное гнездышко. Они уже купили кроватку, качельку, множество красивых вещичек для новорожденной.

Но чем ближе день Икс, тем волнительнее для будущего папы перемены. Оказалось, что Арсений, узнав о беременности своей возлюбленной, пребывал в шоке и радости, ведь одно дело – планировать, а другое – оказаться «без пяти минут» родителем. И своим фолловерам Шульгин признался, что волнуется перед родами.

«Мне кажется, чуть больше даже, чем сама Лиана. Волнительно это все», — не стал скрывать переживаний будущий отец.

Он также рассказал, что имя для доченьки они с женой уже придумали, но объявят его чуть позже. Кроме того, Арсений не намерен останавливаться на одном ребенке. «Хотел бы 3+ до 27 лет», — сообщил Шульгин.

Напомним, с появлением ребенка у Арсения Шульгина статус певицы Валерии тоже поменяется – она впервые станет бабушкой.

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