«Удивительный человек!»: помолодевшая Бабкина в стильном бомбере поздравила Васильева с днем рождения

Надежда Бабкина регулярно делится с поклонниками в Instagram новостями о себе и своем творчестве. В новой публикации артистка предстала на видео, чтобы поздравить коллегу-телеведущего, с которым появляется на программе «Модный приговор», историка моды Александра Васильева, с днем рождения.

«Удивительный человек! Историк моды, искусствовед, прекрасный преподаватель, человек, который владеет огромным количеством иностранных языков. Во многих странах жил, изучал традиции, моду, историю», — рассказала Бабкина.

Для видеосъемки Надежда Бакина облачилась в стильный бомбер и поразила многочисленных подписчиков своим цветущим видом. Многие отметили, что артистка не выглядит на свой возраст – она стала гораздо моложе.

«Надежда Георгиевна, вы сногсшибательны», «Макиияяяж шикарны», «У Бабкиной что? время вспять идет? Что то она все моложе и моложе», «Надежда Георгиевна выглядите изумительно,браво так держать молодец,восхищаюсь Вами», «Я присоединяюсь к комплименту очаровательная Надежда!», «Ну какая же вы роскошная! Ослепляете нас своей красотой! Нежна и привлекательна, всегда очаровательна», — пишут поклонники.

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