Лера Кудрявцева: «Юля Савичева рассказала о семейной драме»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Как звезды украшают свои дома к Новому году
Видео

«Платье найдено!»: Екатерина Стриженова показала, в чем будет встречать Новый год

Наряд телеведущей выдержан в рустикальном стиле.

«Платье найдено!»: Екатерина Стриженова показала, в чем будет встречать Новый год
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

52-летняя телеведущая и актриса Екатерина Стриженова совсем недавно хвасталась новым модным образом. Звезда получила в подарок стильный комплект – пуховик и тканевую сумку. В нее, кстати, помещается ее любимец – крошечный шпиц.

На этот раз теледива показала свою модную находку, в которой решила встречать Новый год. «Платье найдено!», — радостно сообщила звезда.

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

Красное платье блины макси выполнено в рустикальном стиле, подол и манжеты отделаны вставками «под хохлому». Вырез наряда V-образный, и он правильно подчеркнул силуэт звезды экрана и ее стройную фигуру.

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

Сразу же к платью Стриженова подобрала и верхнюю одежду — вишневое пальто. Невероятно женственный крой вещи с длинной юбкой-солнце подчеркнул красоту Екатерины Стриженовой и сделал образ праздничным.

Смотрите также

Тэги

Екатерина СтриженоваЕкатерина Стриженова последние новостикрасивое платьемодный lookСтриженова новости