«Платье найдено!»: Екатерина Стриженова показала, в чем будет встречать Новый год

52-летняя телеведущая и актриса Екатерина Стриженова совсем недавно хвасталась новым модным образом. Звезда получила в подарок стильный комплект – пуховик и тканевую сумку. В нее, кстати, помещается ее любимец – крошечный шпиц.

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На этот раз теледива показала свою модную находку, в которой решила встречать Новый год. «Платье найдено!», — радостно сообщила звезда.

Красное платье блины макси выполнено в рустикальном стиле, подол и манжеты отделаны вставками «под хохлому». Вырез наряда V-образный, и он правильно подчеркнул силуэт звезды экрана и ее стройную фигуру.

Сразу же к платью Стриженова подобрала и верхнюю одежду — вишневое пальто. Невероятно женственный крой вещи с длинной юбкой-солнце подчеркнул красоту Екатерины Стриженовой и сделал образ праздничным.

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