«Как 16-летняя девочка»: Бузова в кроп-топе и юбке школьницы не впечатлила стилиста

34-летняя телеведущая, певица Ольга Бузова обожает свою работу за то, что может быть разной каждый день. В кадре поклонники действительно видят любимицу в самых ярких и не повторяющихся нарядах. Но в повседневности теледива предпочитает комфорт, часто выбирая актуальные трикотажные костюмы.

Но накануне девушка отправилась в салон красоты в кроп-топе и мини-юбке школьницы. Поверх наряда девушка надела жакет. Мы попросили стилиста Руслана Громова оценить аутфит певицы. На что эксперт заметил, что подростковый вариант, который выбрала Ольга – не ее стиль.

«Если рассматривать этот лук как повседневный, то вполне сносный вариант. Хотя, просматривается некий подростковый образ. Я думаю, это связано с тем, что Бузова очень увлеклась социальной сетью Tik-Tok и пытается соответствовать популярным тинейджерам. Я не особо люблю вешать на людей шаблоны и не поддерживаю эйджизм, но все же девушка в 34 года может выглядеть более комплементарно и в соответствии с возрастом. Когда человек молодится, это всегда выглядит нелепо. На мой взгляд, не уместно в 34 года одеваться как 16-летняя девочка. Ольга сейчас в том возрасте, когда женщина в самом расцвете своей красоты и женственности, и на мой взгляд, нужно это подчеркивать. Ярким примерном может быть Вера Брежнева, которая в любом возрасте выглядит стильно и органично», — отметил Руслан Громов.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов — профессиональный стилист, российский fashion-колумнист и фотопродюсер. Окончил ряд учебных заведений по стилистике. В прошлом работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.

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