«Юрок и Ленок»: Елена Воробей показала полностью облысевшего Юрия Гальцева

Юмористка вспомнила о совместной учебе и работе с коллегой по шоу-бизнесу.

Декабрь – традиционное время встреч артистов. В этом месяце активно идут съемки новогодних программ, на которые пересекаются старые друзья.

Часто во время такого общения артисты вспоминают о прошлом. Вот и Елена Воробей, поделившись снимком с Юрием Гальцевым в Instagram, рассказала о знакомстве с ним и совместных проектах, которые их когда-то связывали.

больше по теме «Кавалерили» за кулисами»: Елена Воробей показала постаревшего Геннадия Ветрова

«Юрок и Ленок. Все началось еще в Институте. Нас, студентов Театрального ВУЗа СПб, приняли на работу в театр БУФФ, где Юра уже был звездой, блистал в программе «Гахан-шоу», — рассказала Елена Воробей.

Юмористка тогда только делала первые шаги на эстраде и находилась в поисках себя и своего амплуа на сцене.

Они всегда были дружны, ходили друг к другу в гости, а работать вместе Воробей и Гальцев стали в Москве, когда уже были известными эстрадными артистами. Елена спросила у подписчиков, помнят ли они их совместные с Юрием работы, те ответили утвердительно.

«Леночка! Все классно у вас получилось! Вы лучшие», «Вы созданы для дуэта!», «Мне все время вспоминается: «Ну, возьмите меня!» — высказываются фанаты.

Смотрите также