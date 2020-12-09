Лера Кудрявцева: «Юля Савичева рассказала о семейной драме»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Как звезды украшают свои дома к Новому году
Видео

«Половина мужчин»: Игорь Крутой отреагировал на откровенное фото Юлианны Карауловой

Продюсер не смог пройти мимо поста певицы.

«Половина мужчин»: Игорь Крутой отреагировал на откровенное фото Юлианны Карауловой
Юлианна Караулова. Фото: instagram.com/yulianna_karaulova/

Популярная исполнительница Юлианна Караулова этим томным вечером решила поделиться соблазнительным селфи в Instagram.

Девушка запечатлела себя сидящей на полу в своей гардеробной. Откровенный наряд – черное мини-платье в бельевом стиле — подчеркивает изгибы ее прекрасного тела и транслирует сексуальность и чувственность красавицы Юлианны.

«Бывают такие ситуации, когда смысловая нагрузка отсутствует. PS: а я все жду тебя, сижу и жду тебя», — подписала певица полное томления фото.

Одним из первых под постом Юлианны Карауловой оставил свой комментарий известный композитор и продюсер Игорь Крутой. Мэтр не смог пройти мимо откровенного фото красотки.

Юлианна Караулова
Игорь Крутой оставил комментарий под снимком Юлианны. Фото: instagram.com/yulianna_karaulova/

«И половина мужчин думают, что ты обращаешься к ним», — написал Игорь Крутой.

Юлианна Караулова поставила лайк комментарию знаменитости и кокетливо ответила Игорю Яковлевичу подмигивающим смайликом.

Подписчики Юлианны Карауловой сделали ей массу комплиментов, назвав красоткой и русской Кардашьян.

Смотрите также

Тэги

google новостиИгорь Крутойоткровенное фотоЮлианна Караулова