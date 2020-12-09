«Половина мужчин»: Игорь Крутой отреагировал на откровенное фото Юлианны Карауловой

Популярная исполнительница Юлианна Караулова этим томным вечером решила поделиться соблазнительным селфи в Instagram.
Девушка запечатлела себя сидящей на полу в своей гардеробной. Откровенный наряд – черное мини-платье в бельевом стиле — подчеркивает изгибы ее прекрасного тела и транслирует сексуальность и чувственность красавицы Юлианны.
«Бывают такие ситуации, когда смысловая нагрузка отсутствует. PS: а я все жду тебя, сижу и жду тебя», — подписала певица полное томления фото.
Одним из первых под постом Юлианны Карауловой оставил свой комментарий известный композитор и продюсер Игорь Крутой. Мэтр не смог пройти мимо откровенного фото красотки.
«И половина мужчин думают, что ты обращаешься к ним», — написал Игорь Крутой.
Юлианна Караулова поставила лайк комментарию знаменитости и кокетливо ответила Игорю Яковлевичу подмигивающим смайликом.
Подписчики Юлианны Карауловой сделали ей массу комплиментов, назвав красоткой и русской Кардашьян.