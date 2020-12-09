«Кто ее одевал»?: Лена Темникова в платье а-ля «хвост русалки» пришла в эфир к Ивану Урганту

Исполнительница Елена Темникова стала гостьей популярного шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Звезда пришла в студию программы, чтобы поделиться творческими планами.

Елена Темникова анонсировала свое появление у Ивана Урганта подборкой снимков в Instagram.

«Кстати, если вам покажется, что на эфире я грустная или отмороженная, то это только показалось. В душе мне было очень весело. Просто знайте», — предупредила поклонников певица.

Для визита на телевидение Елена Темникова выбрала платье с перфорацией в пол, а-ля «русалочий хвост» и ботинки на платформе. Подписчики не оценили аутфит вокалистки и принялись рьяно обсуждать ее образ.

«Кто ее одевал?», «У нее скоро глаза на затылке будут», «Чеботы кошмар! Асфальт можно утаптывать», «Что у нее с лицом? Такое ощущение, что ее натянули», — обсуждают образ Темниковой.

И только небольшая часть подписчиков оценила по достоинству бархатное платье Лены с перфорацией.

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Кстати, аналогичные наряды были в недавнем показе французского модного дома одежды Maison Margiela. Дом представил даже тренчи с такой перфорацией.

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