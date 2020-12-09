«Заменить строгую сумку на мягкий рюкзак»: стилист оценила зимний образ Анастасии Костенко

Модель выбрала для прогулки по Казани трикотажный костюм и легкий пуховик.

Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко, живет под пристальным вниманием общественности. Маме двух девочек часто приходится выслушивать критику в свой адрес по поводу неудачно подобранных образов. Судя по всему, Анастасия Костенко работает над собой. И в последнее время ее аутфиты становятся более удачными.



Накануне Анастасия показала фото, сделанное во время прогулки по Казани – городе, куда они переехали жить с семьей. Молодая мама позирует в бежевом монохроме.

Как отметила модный эксперт Teleprogramma.pro Элла Маковей, эти тона очень идут брюнетке Костенко.

«Анастасия Костенко выбрала уютный трикотажный костюм и легкий пуховик в тон для прогулки по зимнему городу, — отметила Элла Маковей в беседе с Teleprogramma.pro. — Шапочка крупной вязки и меховые ботинки на толстой подошве подчеркивают, что это неформальный, расслабленный образ выходного дня. Анастасии идут нежные пудровые оттенки бежевого. Тона подобраны гармонично. Если заменить строгую классическую сумочку на небольшой мягкий рюкзак, образ был бы выстроен безупречно».

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция; образование высшее.

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