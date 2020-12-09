Настя Ивлеева, Элджей и Александр Гудков озвучили персонажей игры Cyberpunk 2077

Многие геймеры по всему миру, и конечно же, в России ждут выхода компьютерной игры Cyberpunk 2077, который должен состояться уже 10 декабря. Блогеры давно трубят о том, что это будет настоящий хит. Много шума наделал тот факт, что прототипом одного из персонажей стал голливудский актер Киану Ривз, он же и озвучил своего героя для английской версии.

А кто из звезд продублировал русскую версию игры? На этот вопрос ответил официальный ролик, вышедший на YouTube 9 декабря. В нем сказано, что некоторых персонажей озвучили Настя Ивлеева и ее муж — рэпер Элджей. В кастинге значится еще один популярный блогер — Данила Поперчный, а также диджей Нина Кравиц. Известный шоумен Александр Гудков подарил свой узнаваемый голос искусственному интеллекту пистолета игрока, так что вам придется с ним немало поболтать.

больше по теме Чемпион России по битбоксу виртуозно исполнил музыкальную заставку игры Cyberpunk 2077 Сама компьютерная игра еще даже не вышла, а у нее уже полно фанатов.

Популярный актер озвучки Всеволод Кузнецов (Геральт из Ривии в популярной игре «Ведьмак») и его коллеги Сергей Чихачев и Илья Бледный также будут блистать голосами в этом творении компьютерной индустрии. Кстати, в титрах западной версии игры указаны блогеры Евгений Баженов и Стас Давыдов. Скорее всего, они озвучили русскоязычных персонажей, которые даже в английской озвучке болтают на нашем языке. Ведь сюжет развернется в городе будущего Найт-Сити, где живет множество разных национальностей.

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