«По трем причинам»: Дмитрий Шепелев оправдался за любовь к отдыху на Мальдивах

Известный шоумен Дмитрий Шепелев в эти дни отдыхает в райском месте — на островах Мальдивского архипелага. Компанию телеведущему составили самые близкие люди: сын Платон, возлюбленная Екатерина Тулупова и дочка молодой женщины, Лада.

В Instagram Дмитрий Шепелев признался, что обожает Мальдивы, и озвучил причины, которые заставляют его каждый год преодолевать огромное расстояние, чтобы вновь очутиться на пляжах этих островов.

«Люблю Мальдивы по трем причинам. Первое. Куда бы я ни шел, мне не нужна обувь. Босиком. Везде. Даже в ресторане», — поделился телеведущий.

Вторая причина, которая манит Шепелева на Мальдивы, это отсутствие здесь чувства времени. Прилетая на острова, телеведущий отправляет свои часы в сейф и не достает их до момента вылета. Кому нужны часы, если есть солнце и песок? И мобильный телефон.

Ну и третий повод – на Мальдивах дети чувствуют себя абсолютно свободными и счастливыми. Они не нуждаются в постоянном присмотре родителей, поскольку на острове невозможно заблудиться или убежать с него.

Смотрите также