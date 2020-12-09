«Когда я рожу?»: Екатерина Волкова из «Ворониных» не готова заводить второго ребенка

Актриса дала понять, что ей часто задают этот бестактный вопрос.

Звезда сериала «Воронины», актриса Екатерина Волкова вместе с супругом воспитывают единственную дочку Лизу. Поклонники считают, что семье явно нужен второй малыш и часто атакуют Екатерину вопросом о пополнении. Та решила максимально откровенно рассказать, что она думает по поводу еще одного ребенка.

«Когда я рожу братика или сестричку Лизе? Не знаю, почему вас так это волнует? Я бы никогда не спросила ни у кого нечто подобное», — написала Екатерина Воронина в Instagram.

Актриса уверена, что задавать такие вопросы — это верх нетактичности. Екатерина заявила, что она не планирует больше становиться мамой.

Когда-то звезда мечтала о большой семье и троих детях. Но появление на свет дочери Лизы, оказавшейся гиперактивным ребенком, поубавило материнский пыл Екатерины. Она вспомнила, как вернулась к работе, когда Лизе был всего месяц, и этот период стал самым трудным в ее жизни.

«Кто-то хочет троих, кто-то десятерых, а мне пока достаточно одного», — высказалась Екатерина Волкова.

Она уверена, что главный критерий полноценности семьи — это царящая в ней любовь, а не количество детей.

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