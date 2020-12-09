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«Дискотека Авария», Лолита и Шура: кто еще выступит на концерте «Муз-ТВ»

Самые популярные исполнители 90-х и нулевых порадуют поклонников новым шоу. Нужно только включить телевизор.

«Дискотека Авария», Лолита и Шура: кто еще выступит на концерте «Муз-ТВ»
На концерте выступит «Дискотека Авария». Фото: пресс-служба «МУЗ-ТВ»

Телеканал «Муз-ТВ» готовит для своих зрителей фееричное шоу, наполненное драйвом, зажигательными танцами и прекрасным настроением.

Сорок самых популярных исполнителей, чьи композиции взрывали музыкальные чаты на рубеже двадцатого и двадцать первого столетий соберутся в рамках одного мероприятия, чтобы вновь напомнить о себе.

Большая премьера ежегодного большого концерта «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты» состоится уже в ближайшую пятницу, 11 декабря, в 20:.00 по московскому времени, а ровно через неделю, 18 декабря, канал покажет вторую часть шоу.

Со своими хитами выступят: «Иванушки International», «Дискотека Авария», «На-На», Томас Невергрин, Наташа Королева, Лолита, Ирина Нельсон, «Отпетые мошенники», Шура, «Корни», «Фабрика», Александр Шоуа (группа «Непара») и многие другие.

Обновленный состав группы «Непара»
Обновленный состав группы «Непара». Фото: пресс-служба «Муз-ТВ»

Кстати, Александр Шоуа представит во время концерта обновленный состав группы «Непара».

«Непара» теперь осталась в моем лице и в лице молодых и талантливых девчонок. Все бомбы и хиты группы остались в моем «оружейном шкафу», — отметил музыкант.

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