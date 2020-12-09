«Она была потрясающей девочкой, с юмором, смешной»: Садальский о старшей дочери Табакова

Как отметил актер, он не знает ничего о ее судьбе.

Актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что ему неизвестна судьба старшей дочери режиссера Олега Табакова Александры, которая сыграла одну из ролей в свое время нашумевшей картине «Маленькая Вера».

«Я не знаю, где она. Я знал ее, когда она была еще девочкой. Потрясающей. С юмором, очень смешной. В театральных кругах о ней ничего сегодня не говорят. Там все заняты только собой». Станислав Садальский

Напомним, что старшая наследница ныне покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олега Табакова с прессой не общается, интервью не дает и светской жизнью не интересуется.

К слову, расставшись с матерью своих старших отпрысков, актер женился на Марине Зудиной. Она подарила ему еще двоих детей — сына Павла и дочку Машу. Избранница Олега Павловича призналась, что после смерти мужа именно дети помогли ей пережить боль утраты.

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