Дочь Ларисы Гузеевой показала, как выглядит после перенесенной операции

У известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой двое детей — сын и дочка, в которых звездная мама не чает души. На днях у звезды был повод понервничать за наследницу Ольгу Бухарову. 20-летняя девушка перенесла операцию.

Ольга не стала вдаваться в подробности вмешательства. Она лишь разместила два снимка в сторис Instagram, полагая, что в комментариях они не нуждаются.

В кадре девушка позирует с повязкой на носу, так что можно предположить, что операция была проведена, чтобы устранить некие нарушения, связанные с дыханием. Вряд ли Ольга Бухарова стала бы проводить вмешательство с целью изменить форму носа.

Девушка унаследовала красоту своей матери Ларисы Гузеевой, у которой идеальные черты лица.

Напомним, что на днях Ольга Бухарова приняли участие в программе «Звезды сошлись», где рассказала о проблемах со здоровьем.

Девушка призналась, что пару лет назад ей удалили кисту яичника. А еще ранее врачи подозревали у Ольги рак пищевода. К счастью, все обошлось.

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