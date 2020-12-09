Как звезды украшают свои дома к Новому году
Видео
Как написать письмо Деду Морозу: видеоинструкция
Видео

Дочь Ларисы Гузеевой показала, как выглядит после перенесенной операции

Ольга Бухарова поделилась снимками из клиники.

Дочь Ларисы Гузеевой показала, как выглядит после перенесенной операции
Лариса Гузеева с дочкой Ольгой Бухаровой. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

У известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой двое детей — сын и дочка, в которых звездная мама не чает души. На днях у звезды был повод понервничать за наследницу Ольгу Бухарову. 20-летняя девушка перенесла операцию.

Ольга не стала вдаваться в подробности вмешательства. Она лишь разместила два снимка в сторис Instagram, полагая, что в комментариях они не нуждаются.

В кадре девушка позирует с повязкой на носу, так что можно предположить, что операция была проведена, чтобы устранить некие нарушения, связанные с дыханием. Вряд ли Ольга Бухарова стала бы проводить вмешательство с целью изменить форму носа.

Дочь Ларисы Гузеевой перенесла операцию
Дочь Ларисы Гузеевой перенесла операцию. Фото: instagram.com/newdecada/

Девушка унаследовала красоту своей матери Ларисы Гузеевой, у которой идеальные черты лица.

Дочь Ларисы Гузеевой
Дочь Ларисы Гузеевой показала, как выглядит после операции. Фото: instagram.com/newdecada/

Напомним, что на днях Ольга Бухарова приняли участие в программе «Звезды сошлись», где рассказала о проблемах со здоровьем.

Девушка призналась, что пару лет назад ей удалили кисту яичника. А еще ранее врачи подозревали у Ольги рак пищевода. К счастью, все обошлось.

Смотрите также

Тэги

google новостидети звездДочь Ларисы ГузеевойЛариса ГузееваОльга Бухароваоперация