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«Не проходит и дня, чтобы я не думал о Сергее»: Ефремов написал письмо сыну погибшего Захарова

Артист молит его о прощении.

«Не проходит и дня, чтобы я не думал о Сергее»: Ефремов написал письмо сыну погибшего Захарова
Михаил Ефремов. Фото: Global Look Press

Известный актер Михаил Ефремов отбывает срок наказания за преступление, совершенное летом уходящего года. По вине артиста произошло страшное ДТП, в результате которого погиб работавший курьером Сергей Захаров.

Во время пребывания в колонии в Белгородской области Михаил Ефремов упражняется в эпистолярном жанре. Он пишет и передает послание близким людям Сергея Захарова. Стало известно, что Михаил Ефремов обратился к младшему сыну погибшего Сергея — Валерию.

В письме артист выражает соболезнования молодому человеку, потерявшему отца, и раскаивается в совершенном. Ефремов признается, что даже после отбытия наказания, он вряд ли сможет быть тем веселым человеком, которым был раньше.

Письмо Михаила Ефремова сыну Сергея Захарова
Михаил Ефремов написал письмо сыну погибшего Сергея Захарова

«После случившейся трагедии не проходит и дня, чтобы я не думал о Сергее, — признается в послании Михаил Ефремов. — Я ежедневно молюсь за упокой его души. И поверьте, это не просто слова».

Известно, что это послание Валерий Захаров передал адвокату Александру Добровинскому, а тот уже сделал его достоянием общественности.

Адвокат дал понять, что Ефремов поступает не по-мужски, изливая свою боль человеку, который по его вине потерял отца.

Напомним, что письмо с рассказом о том, что он чувствует, Михаил Ефремов написал вдове погибшего Сергея Захарова Маргарите.

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