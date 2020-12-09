«Не проходит и дня, чтобы я не думал о Сергее»: Ефремов написал письмо сыну погибшего Захарова

Известный актер Михаил Ефремов отбывает срок наказания за преступление, совершенное летом уходящего года. По вине артиста произошло страшное ДТП, в результате которого погиб работавший курьером Сергей Захаров.

Во время пребывания в колонии в Белгородской области Михаил Ефремов упражняется в эпистолярном жанре. Он пишет и передает послание близким людям Сергея Захарова. Стало известно, что Михаил Ефремов обратился к младшему сыну погибшего Сергея — Валерию.

В письме артист выражает соболезнования молодому человеку, потерявшему отца, и раскаивается в совершенном. Ефремов признается, что даже после отбытия наказания, он вряд ли сможет быть тем веселым человеком, которым был раньше.

«После случившейся трагедии не проходит и дня, чтобы я не думал о Сергее, — признается в послании Михаил Ефремов. — Я ежедневно молюсь за упокой его души. И поверьте, это не просто слова».

Известно, что это послание Валерий Захаров передал адвокату Александру Добровинскому, а тот уже сделал его достоянием общественности.

Адвокат дал понять, что Ефремов поступает не по-мужски, изливая свою боль человеку, который по его вине потерял отца.

Напомним, что письмо с рассказом о том, что он чувствует, Михаил Ефремов написал вдове погибшего Сергея Захарова Маргарите.

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