Мать Децла: «Тони с Юлей живут в квартире Кирилла, но отношения у нас сложные»

Ирина Толмацкая рассказала Teleprogramma.pro, как нашла потерянного Тони, и как часто он приходит к ней в гости.

Отец ушедшего из жизни рэпера Децла Александр Толмацкий обвинил внука Тони в меркантильности. По словам продюсера, подросток действительно вышел на контакт с бабушкой и дедушкой, но, похоже, что его больше интересуют деньги.

Александр Толмацкий пояснил, что виделся с внуком несколько раз, но полноценным общением это назвать сложно. Продюсер посетовал на то, что мальчика в большей степени волнует на налаживание диалога, а финансовые вопросы. Хотя тинейджеру не помешало бы уделять внимание близким родственникам.

Как уверяет мужчина, пока вопрос с наследством Кирилла Толмацкого оставался нерешенным, его сын еще время от времени приезжал к бабушке и поддерживал ее. Но как только это случилось, в основном общение свелось к перепискам. Хотя внук, по мнению Толмацкого, должен больше интересоваться здоровьем бабушки, спрашивать, как ее дела, и чем можно помочь. Да и просто не помешало бы приехать к ней в гости.

Александр Толмацкий убежден, что на Тони плохо влияет его мать Юлия Киселева, которая еще при жизни Кирилла не потворствовала общению сына с родителями рэпера.

Teleprogramma.pro выяснила, каким видит общение с внуком мама Децла Ирина Толмацкая.

«Мы поддерживаем контакты, переписываемся. Но хотелось бы больше живого общения, — поясняет Ирина. — Возможно, оно и наладится, не знаю».

— Когда возобновилось ваше общение с Тони? В прессе появлялась информация, что жена Кирилла могла уехать с сыном за границу…

— В конце августа этого года. Тони с матерью были в Москве, но почему-то решили снимать квартиру. Как только встал вопрос с оформлением наследства, связь с ними наладилась.

— Тони сам вышел на связь?

— Нет, это бабушка вышла на контакт с ним. Сейчас Тони с матерью живут там же, где и жили раньше. Никто их оттуда не выгонял. Они сами почему-то решили куда-то спрятаться. Я не знаю, чем было обусловлено такое решение… Бегали, бегали, пока я их не нашла. У нас хорошо работает «сарафанное радио». Нашла, отдала ключи, поскольку из-за наличия животных я меняла там замки. Все нормально, живут в той же квартире.

— Радует, что общение все же возобновилось…

— Теперь я знаю, где они находятся и могу написать. Иногда отвечают, иногда – нет, но, в любом случае, лед тронулся.

Хотя отношения все же сложные. Нет Кирюши, нет контакта. Но ничего. Меня спрашивают: «Вы помогаете им?». Но поскольку я пенсионер, возможно, родственники могли предложить какую-то помощь. Но нет… Помочь может только бабушка… И желательно финансово!

Напомним, сердце Кирилла Толмацкого остановилось в феврале 2019 года в возрасте 35 лет. Тони и его мама Юлия Киселева встретились с родителями музыканта лишь на похоронах. Затем на определенное время связь Ирины и Александра Толмацкого с внуком была потеряна. Вместе с мамой он уехал из квартиры отца. Предполагалось, что Юлия и ее сын переехали в Таиланд. Но как оказалось, все это время они жили на съемной квартире в столице.

Teleprogramma.pro надеется, что все участники этой истории наладят свои взаимоотношения.

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