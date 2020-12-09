Соседов о личном: «Кто-то хочет приписать мне счастье, но у меня его нет»

Как отметил музыкальный критик, это все слухи, что у него новый роман.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что разговоры о его новом романе являются ничем иным, как слухами на пустом месте. Поговаривали, что у шоумена случились некие отношения на программе «Суперстар. Возвращение». Передача с успехом идет на канале НТВ. Якобы Сергея видели в компании загадочной второй половинки. Примечательно, что сам Соседов отмалчиваться не стал.

«Я бы с огромным удовольствием ходил со своей половинкой куда-то. Кто-то хочет приписать мне счастье, но у меня его нет, к сожалению. Я приезжал один на такси – все свидетели этому». Сергей Соседов

Как отметил Соседов, если бы у него были какие-то отношения, то он бы свою вторую половинку на подобное шоу никогда не позвал. Там все-таки много профессиональной работы и не должно быть отвлекающих моментов. По словам музыкального критика, скандалы на проекте были, а его второй половинки – нет, сообщает «Собеседник».

Напомним, что музыкальный критик Сергей Соседов никогда официально не был женат. О своей личной жизни он распространяться не привык.

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