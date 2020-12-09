«Очень весело»: Левкин впервые за долгое время увиделся с Титомиром и Сташевским

Владимир Левкин состоял в группе «На-На», которую продюсирует Бари Алибасов. Потом из-за болезни певец на время оставляет творческую жизнь. Лишь в 2006 году он вернулся к активной деятельности. А недавно стало известно, что артист стал участником проекта «Суперстар. Возвращение». В беседе с порталом Teleprogramma.pro Левкин признался, что удивился, когда его позвали на шоу, так как он часто мелькает на телевидении, а проект предназначен для тех, кого зрители давно не видели.

Однако после обсуждений с женой Марусей певец дал свое согласие на участие и не пожалел. Он признался, что был рад повидаться с коллегами, так как со многими не виделся годами.

«Когда я услышал фамилии людей, с которыми я буду вместе «состязаться», стало очень весело. Я со многими не раз работал на одной сцене в совместных концертах — с Таней Ивановой из «Комбинации», с Алисой Мон пересекались, с Богданом Титомиром тоже лет пять назад работали в Челябинске. Влада Сташевского вот реально давно не видел, Юлю Волкову — тоже», — поделился артист.

По словам Владимира, порой на шоу было очень сложно. Ему приходилось менять по шесть образов. При этом он отметил, что если раньше его конкурентом был Сташевский, то на передаче коллегу он уже не считал соперником. Певец пояснил, что они теперь совсем разные и исполняют песни по-разному. При этом Левкин не стал скрывать, что на проекте кипели страсти и возникали ссоры. У артиста возникли недопонимания с Сергеем Соседовым.

«У меня нет к нему неприязни. У него своя работа, у меня своя. Но музыкальная журналистика в его исполнении — слишком личностная», — пояснил Левкин. «Еще получается, что Соседов начинает сравнивать исполненную мной песню с первоисточником. Ну, это вообще ниже плинтуса!» — отметил он.

О чем еще рассказал певец, как он собирается отмечать Новый год и какие блюда его самые любимые на праздничном столе, можно узнать в большом интервью порталу Teleprogramma.pro.

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