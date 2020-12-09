«Лучше в цирк сходить, там не так грустно»: Максим Фадеев нелестно отозвался о «Песне года»

Продюсер Максим Фадеев в комментариях под своим постом в Instagram ответил одной из своих поклонниц. Девушка спросила звезду, почему он так редко появляется на ТВ. Музыкант, по словам подписчицы, прекрасно поет и является ее давним кумиром.

«Где петь? На «Песне года?» Лучше в цирк сходить, там не так грустно! Это невыносимо смотреть, не говоря уже об участии. Поэтому я лучше не буду нигде, чем там». Максим Фадеев

Напомним, что в этом году на «Песне года» почти не было зрителей из-за пандемии. Зато на праздничное мероприятие приехала украинская звезда София Ротару. Она, как известно, в прекрасных отношениях с одним из идейных вдохновителей музыкального фестиваля Игорем Крутым.

Кстати, Игорь Крутой и Максим Фадеев не общаются уже больше пяти лет. Поводом стал скандал, разгоревшийся при попытке запустить совместную радиостанцию после потери «Русского радио». В прессе они за последние годы уже не раз критично высказывались в адрес друг друга.

Смотрите также: