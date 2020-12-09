«Лолите было сделано замечание»: Соседов пожаловался на певицу руководству «Суперстар. Возвращение»

Как отметил музыкальный критик, он не может работать в таком режиме.

Музыкальный критик Сергей Соседов, который вошел в состав жюри шоу «Суперстар. Возвращение» на канале НТВ, заявил, что пожаловался на певицу Лолиту руководителям проекта. Как отметил Соседов, ему неприятно работать в режиме постоянного давления, поскольку в кадре он должен сохранять хорошее настроение и улыбаться.

«Лолите было сделано замечание. Конечно, она слышала мои возмущения за столом. Многие коллеги, в частности певица Марув, тоже не понимали такой реакции Лолиты на мои реплики и, вообще, такого отношения ко мне. Для Марув это было странно».

Сергей Соседов

Как отметил Соседов, Лолита ведет себя на шоу чересчур вызывающе. Она постоянно выбивает хорошие оценки для участников у представителей жюри. Она хочет, чтобы все звезды получали хорошие баллы, что невозможно. По словам Соседова, артистка, к примеру, «довлела над Марув», чтобы та поставила высокие баллы музыкантам Владимиру Левкину и Николаю Трубачу. При этом сам он ставил тот бал, который считал нужным. Как заметил Соседов, с ним такие фокусы не пройдут, сообщает «Собеседник».

Ранее Лолита Милявская заявила, что если Сергей Соседов чем-то недоволен, то может покинуть шоу. Сам он говорил, что устал от хамства звезды в свой адрес.

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