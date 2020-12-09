«Никто к нему не подходил»: Петросян сделал неожиданное заявление о смерти Джигарханяна

Давая свежее интервью о своем творчестве и семейной жизни, 75-летний сатирик Евгений Петросян внезапно повысил голос. Это произошло во время записи YouTube-шоу «Эмпатия Маничи». Ведущий Вячеслав Манучаров стал расспрашивать гостя о том, как он решился на развод и новый брак в своем возрасте, не боялся ли таких перемен в 73 года. Отвечая на этот вопрос, юморист неожиданно вспомнил об Армене Джигарханяне, который умер в ноябре 2020 года в 85 лет.

«Вот Джигарханян умер. А вы знаете, как он умер? И в каком состоянии он умер?! — повысил голос Петросян. — Нет, вы не знаете. Он сгнил, лежа в постели! Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях! Вы знаете об этом? Вот об этом вы не скажете».

По словам Петросяна, в последние дни жизни Джигарханян ощущал адские боли из-за пролежней, которые «уже начали гнить». Артист с горечью отметил, что к умирающему режиссеру никто не подходил и не делал ему необходимые уколы от диабета.

Слова сатирика расходятся с той информацией, что за Арменом Борисовичем ухаживала его вторая жена Татьяна Власова. После интервью Петросяна, друзья и близкие Джигарханяна поспешили опровергнуть высказывания создателя «Смехопанарамы», но Евгений Ваганович говорил с полной уверенностью в своей правоте.

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