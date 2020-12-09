С пушистым Панчо: Рудковская в яркой пижаме позировала с домашним любимцем

В доме Яны Рудковской живут домашние питомцы — это две маленькие собачки — Фифа и Панчо. Последнего, по словам блондинки, недавно лечили от облысения и весьма успешно. Пес снова обладатель шикарной «меховой шубки». С ним Яна запечатлелась на снимках, которыми поделилась в своем Instagram. При этом сама Рудковская позировала в яркой пижаме в клетку.

«Какие вы классные! Красивый пес! Красивые!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в конце сентября Рудковская в четвертый раз стала мамой. Ребенка, которого выносила суррогатная мать, назвали Арсением. Для Яны этот сын стал четвертым, у нее есть двое взрослых детей от бизнесмена Виктора Батурина и семилетний Гном Гномыч.

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