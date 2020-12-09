«Стой! Сфотографируй меня в маске!»: София Ротару заставила фотографа заснять ее на «Песне года»

Певица София Ротару заставила фотографа сделать ее снимок на «Песне года – 2020». Как рассказал Владимир Веленгурин, он шел по полутемным лабиринтам ВТБ-арены. Кругом не было ни души. Фотографировать звезд возле сцены ему не разрешили из-за пандемии. Неожиданно он услышал крик.

«Стой! Сфотографируй меня в маске!» София Ротару

Как отметил Веленгурин, он даже не сразу понял, что обратилась к нему звездная исполнительница София Ротару. Она была в брючном костюме с золотистой бахромой. Сверху накинула пуховик. Снимок звезды фотограф, конечно, сделал. Отказать певице он не решился. После этого Ротару попросила показать, что получилось. В конце диалога с фотографом она произнесла: «Да, ничего я в маске».

Ранее стало известно о скандале, который учинила Ротару на «Песне года». Она несколько раз отгоняла от себя своего помощника, который, в частности, хотел помочь унести ей со сцены цветы, сообщает «Комсомольская правда».

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