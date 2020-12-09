«Фрукт вымахал»: Анфиса Чехова показала повзрослевшего сына от Гурама Баблишвили

Недавно Анфиса Чехова устроила себе сразу два подряд отпуска. Сначала она отдыхала на Мальдивах, а после решила улететь в Дубай. Снимками с отдыха телеведущая, конечно же, делилась со своими фанатами в Instagram. Теперь же решила поделиться фотографиями повзрослевшего сына Соломона.

«Смотрите, какой у меня Фрукт вымахал из маленького Абрикосика. Время не летит, а мчится как бешеная лошадь! Еще вчера был кудрявый, пухлый, щербатый малыш, а теперь уже взрослый паренек, которому девочки в карманы любовные записки подкладывают», — написала Чехова.

В этом году сыну Анфисы исполнилось 8 лет. Его отцом является актер Гурам Баблишвили, с которым Чехова была в отношениях с 2009 года. Три года назад пара официально развелась.

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