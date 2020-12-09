«Три самые сильные пары»: Влад Соколовский назвал фаворитов «Ледникового периода»

Как известно, исполнитель сам участвовал в проекте, но уже выбыл из него.

Музыкант Влад Соколовский назвал своих фаворитов «Ледникового периода». Шоу, как известно, с успехом идет на Первом канале.

«Я всегда говорил, что на проекте три самые сильные, на мой взгляд, пары. Это Кузьмина и Энберт, Тодоренко и Костомаров, Чепурченко и Хохлова».

Влад Соколовский

Как отметил Соколовский, участие в шоу было для него очень энергозатратным. Он не мог параллельно развивать свое творчество, потому что приходилось очень много времени проводить на катке. По словам музыканта, сейчас он активно снимается в кино и дорабатывает музыкальный материал. Не так давно, к примеру, вышли два его новых трека. Как заметил бывший муж певицы Риты Дакоты, он очень рад, что вернулся к обычному образу жизни, сообщает «СтарХит».

Напомним, что на «Ледниковом периоде» Влад Соколовский выступал с олимпийской чемпионкой Екатериной Бобровой. Они выбыли на ранних стадиях проекта.

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