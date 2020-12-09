«Речь у нее прекрасная»: подруга Кондулайнен рассказала, как актриса восстанавливается после инсульта

Подруга актрисы Елены Кондулайнен Марина Миронова рассказала, как звезда 90-х годов прошлого века восстанавливается после инсульта, который перенесла летом этого года.

«Речь у нее сейчас прекрасная. Разумеется, ей показан покой и позитивные эмоции, чему мы и будем всемерно способствовать. Она соблюдает определенный режим, слушается рекомендаций врачей. Настроение спокойное и философское, она — молодец!»

Марина Миронова

Художественный руководитель Театра Луны Сергей Проханов, который очень дружен с Кондулайнен, отметил, что она ни с кем из друзей связь не поддерживает. В театре на ее роли взяли других актрис. Впрочем, за звездой никто двери не закрывает. Ее ждут в театре, как только она полностью поправится, сообщает «СтарХит».

Елена Кондулайнен — заслуженная артистка России. Ей сейчас 62 года. Причиной инсульта, как говорят ее близкие, стал стресс, который она испытывала в последние годы из-за своей невостребованности в профессии.

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