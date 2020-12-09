«Захотелось мне так»: Костенко объяснила, почему прифотошопила «Мерседес» к своему фото

Жена футболиста казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко в комментариях под своим постом объяснила, почему прифотошопила к одной из своих фотографий, где она запечатлена на фоне строительных кранов, новенький «мерседес». Подписчики сразу обратили внимание, что снимок достаточно странный и машина, что называется, «ненастоящая».

«Это наклейка в PicsArt. Захотелось мне так. В моем представлении не очень гармонировала чья-то грязненькая машина». Анастасия Костенко

«Чтобы богемненько было», «То есть строительные краны гармонировали, а чья-то грязненькая машина нет?», «Надо было наклейку Дубая добавить для гармонии», «Больше «мерседесов» в следующий раз лепи. И фонарей побольше», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова две общих дочери. Семья последний год живет в Казани и в столице появляется не так часто.

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