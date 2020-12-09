«Ягудинки на зимнем пикнике»: Ягудин запечатлел дочек на отдыхе

У спортсмена подрастают две девочки — Лиза и Мишель.

Алексей Ягудин — папа двух девочек, которых ему подарила Татьяна Тотьмянина. Старшей Лизе недавно исполнилось 11 лет, а младшей Мишель — всего пять. Звездные родители часто делятся в своих микроблогах снимками с дочками. На этот раз Алексей запечатлел дочек на зимнем отдыхе.

«Ягудинки на зимнем пикнике», — подписал ролик Ягудин, на котором Лиза и Мишель исполнили зажигательную песню.

Напомним, что в новом сезоне «Ледникового периода» Алексей является ведущим шоу. Пару ему составила олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова. Татьяна Тотьмянина также принимала участие в проекте, но на одной из тренировок получила травму и была вынуждена покинуть шоу.

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