«Предложили ей какой-то чердак»: Матвиенко занял сторону Куцевол в споре с наследством Яковлева

Как отметил продюсер, для него странно, что в свое время Олег и Саша не сыграли свадьбу.

Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что поддерживает гражданскую жену бывшего солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева Александру Куцевол, которая, как известно, не была указана в завещании покойного. Девушка осталась, по сути, ни с чем. Ее всеми способами выселяют из квартиры гражданского мужа.

Как отметил Матвиенко, для него странно, что Яковлев и Куцевол в свое время не сыграли свадьбу. Он заметил, что девушка много лет любила Олега, а он ее. Она с 18 лет ездила с ним на гастроли.

«Поэтому мне очень жалко, что после смерти Олега ей ничего не оставили, что ее выгоняют на улицу. Предложили ей какой-то чердак… Я Саше всячески помогаю и поддерживаю. И считаю справедливым, если квартира, в которой она живет, достанется ей». Игорь Матвиенко

Напомним, что на квартиру Яковлева претендуют его университетский друг и племянница. Он именно их указал в завещании. Вопрос о выселении Куцевол из квартиры находится сейчас в ведомстве судебных приставов, сообщает радио «Комсомольская правда».

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