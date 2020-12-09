«Нам очень трудно вместе»: Татьяна Кравченко спустя много лет помирилась с мамой

У актрисы всегда были очень напряженные отношения с Эмилией Ивановной.

Актриса Татьяна Кравченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, что помирилась со своей мамой Эмилией Ивановной. Они не общались много лет. Пенсионерка также пришла в студию.

«Нам всегда было очень трудно вместе. По характеру мы разные. Слава богу это теперь в прошлом». Татьяна Кравченко

Как отметила Эмилия Ивановна, ее родители — учителя. Отец в 1937 году был сослан в Сибирь. Пилил тайгу под Красноярском. «Татьяна была очень похожа на мою маму. Просто вылитая. Отчим относился к ней как к родному ребенку», — сказала пожилая женщина.

Как отметила Кравченко, вокруг нее все рухнуло, когда она узнала, что ее растил отчим. «Я была в шоке. Я отца не помню. Уже через много лет мама показал мне его маленькую фотографию», — заявила Татьяна Кравченко.

Напомним, что Татьяна Кравченко прославилась по роли Валюхи из сериала «Сваты». В 2002 году она стала народной артисткой России.

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