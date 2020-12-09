«У меня такой любви не было»: Кравченко впервые рассказала о тайном романе с сыном Леонова

По словам звезды, мать актера была резко против этих отношений.

Актриса Татьяна Кравченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» впервые рассказала о романе с сыном актера Евгения Леонова — Андреем.

«Он влюбился в меня. У меня такой любви никогда не было. Он как дите. Я ответила взаимностью ему. Его звездный отец Евгений Павлович никак не реагировал на наши отношения. Но я чувствовала, что была не ко двору в их семье».

Татьяна Кравченко

Как сказал Кравченко, их роман с Леоновым был недолгим. «Потом ему запретили со мной общаться. Это его мать сказала, чтобы он порвал со мной. Я пыталась с ним встретиться. Я ведь тоже влюбилась. Знаешь, как влюбляешься, когда всему учишь. А я всему его научила в амурных делах. Сейчас у него все хорошо. Прекрасная жена, детки. Он чудесный человек», — заметила актриса.

Напомним, что Татьяна Кравченко прославилась по роли Валюхи из сериала «Сваты». В 2002 году она стала Народной артисткой России.

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