Откровенно: Рудова блеснула пышной грудью в алом платье без нижнего белья

Наталья Рудова часто делится с фанатами откровенными снимками в своем микроблоге. На этот раз она позировала в алом платье с дерзким декольте. Пикантности образу добавило то, что наряд не предусматривал наличие нижнего белья.

Летом этого года фанаты 37-летней актрисы заподозрили ее в беременности. Долгое время Рудова никак не комментировала эти слухи, но все-таки опровергла их. Пока блондинка не собирается становиться мамой. Кроме того, да данный момент она совершенно свободна. Об этом Наталья на днях заявила в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Напомним, что популярность Рудовой принесла роль в сериале «Татьянин день». Сейчас она принимает участие в съемках нового фильма.

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