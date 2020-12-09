«Мне Андрея очень жалко»: Матвиенко поможет Григорьеву-Апполонову победить тягу к спиртному

Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что поможет солисту группы «Иванушки» Андрею Григорьеву-Апполонову победить тягу к спиртным напиткам. Как известно, рыжий из «Иванушек» злоупотребляет алкоголем в последние годы, что уже давно перестало быть сенсацией.

«Он так живет. Это не связано ни с разводом, ни еще с чем-то. Мне Андрея очень жалко. Он ведь человек очень солнечный, излучающий энергию. И алкоголь ему совершенно не нужен. Эндорфины у него и так вырабатываются, поэтому он весь светится». Игорь Матвиенко

Как отметил Матвиенко, Григорьев-Апполонов много лет подвержен пагубной привычке, от которой полностью пока не может избавиться. Впрочем, он верит, что страшный недуг музыканту все-таки удастся победить. При этом Матвиенко поговорит с друзьями Григорьева-Апполонова, чтобы они также оказали исполнителю необходимую помощь, сообщает «Радио Комсомольская правда».

Напомним, что рыжий «Иванушка» не так давно развелся с женой Мариной Банковой. Сейчас он одинок. При этом певец часто стал появляться в различных ток-шоу, где рассказывает о своей жизни и детях.

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