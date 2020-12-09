«Так меня называл странно – Хлопчонок»: Азиза рассказала о тайном романе с Абдуловым

Как отметила певица, они проводили бурные ночи в отеле с видом на Кремль.

Певица Азиза в эфире программы «Основано на реальных событиях» на канале НТВ призналась, что у нее был бурный роман с актером Александром Абдуловым.

По словам Азизы, они познакомились в одном из московских ресторанов. Ему сразу приглянулась «восточная красавица». Абдулов стал ухаживать и Азиза ответила ему взаимностью. В итоге они проводили бурные ночи в шикарном отеле с видом на Кремль. На завтрак Абдулов всегда приносил бутылку шампанского, а на ужин водил певицу в ресторан.

«Он, знаете, так меня назвал странно — Хлопчонок, от слова «хлопок». У нас же в Узбекистане хлопок выращивается. Он все говорил «Азизенок-хлопчонок». Азиза

Ранее Азиза рассказывала, что у нее после Абдулова был роман с Николаем Караченцовым. Как она говорила, ради нее актер даже хотел уйти из семьи. Счастье Азизы и Караченцова разрушила ее мать. Она узнала, что актер женат и запретила дочери с ним встречаться.

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