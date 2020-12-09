«Пойдем игрушки выбирать?»: Шубская запечатлела старшего сына от Овечкина в новогоднем магазине

Три года назад Анастасия Шубская вышла замуж за одного из лучших хоккеистов планеты – Александра Овечкина. Пара воспитывает двух сыновей. Старшему Сереже уже два года, а младшему Илье всего шесть месяцев. В преддверии Нового года семья отправилась в магазин за праздничными товарами, где модель запечатлела Сережу у елки. Видеороликом она поделилась в своем микроблоге.

«Пойдем игрушки выбирать?» — спросила Шубская у сына, который с интересом рассматривал елку.

Напомним, недавно Анастасия отметила свой 27-й день рождения. Вечеринка со звездными гостями прошла в Москве. После этого молодая мама в компании своих сестер и детей отправилась на курорт, куда позже приехал и сам Овечкин.

Смотрите также: